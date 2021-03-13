В ОКР выразили готовность предложить новую композицию вместо гимна РФ

Окончательный выбор композиции, заменяющей российский гимн на международных соревнованиях, не станет проблемой. Об этом говорится 13 марта в заявлении, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Как отметили в ОКР, после запрета Спортивного арбитражного суда (CAS) использовать песню «Катюша» ожидается официальное решение и позиция Международного олимпийского комитета (МОК).

«Прежде всего чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант», — объяснили в ОКР.

Там подчеркнули, что выбор не станет проблемой, так как есть «минимум несколько композиций».

Накануне Международный спортивный арбитраж отклонил запрос России на использование песни «Катюша» вместо национального гимна на Олимпиаде в Токио. Решение инстанции раскритиковали в Госдуме и Олимпийском комитете России.

В свою очередь, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала решение инстанции. По ее мнению, если спортсмены наказаны и должны быть без гимна, то так тому и быть.