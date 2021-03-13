Токаев поручил выяснить причину крушения Ан-26 в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину крушения военного самолета Ан-26 близ аэропорта Алма-Аты, которое произошло в субботу, 13 марта.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться», — написал Токаев в Twitter.

О крушении Ан-26, который мог принадлежать пограничной службе Казахстана, ранее в субботу сообщили в пресс-службе алма-атинского аэропорта.

Как стало известно, самолет летел в Алма-Ату из Нур-Султана и около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку связь с бортом пропала. После этого была объявлена тревога, и аварийно-спасательные службы аэропорта направились на место инцидента. По предварительным данным, воздушное судно упало в торце взлетно-посадочной полосы, пишет «Газета.ру».

В республиканском МЧС сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое выжили и были госпитализированы.

На месте крушения работают 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алма-Аты. В местном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что устанавливают подробности инцидента.

Авиарейсы из Алма-Аты в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск задерживаются. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию у авиакомпаний.