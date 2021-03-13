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Утонувших на Волге детей продолжают искать в Саратовской области

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В Вольске Саратовской области продолжается поиск тел братьев шести и 11 лет, которые провалились в полынью и утонули 28 февраля. Об этом рассказали в региональной службе спасения.

«Сегодня на Волге спасатели вновь проводят поисковые работы, обследуют береговую линию, майны, места, где образовалась новая полынья. Спасатели пешим ходом обследовали уже больше 60 км. К сожалению, на данный момент поиски не увенчались успехом», — отметили в облспасе.

Спасатели работают посменно, несмотря на мороз, ветер и сильное течение на данном участке, передает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее в марте в Брянске 11-летний мальчик провалился под лед на реке Десне. Школьника вытащили из воды очевидцы. Инцидент произошел в районе гостинично-развлекательного комплекса. Трое школьников после занятий решили спуститься к воде и вышли на лед. На середине реки 11-летний мальчик провалился. На помощь ребенку бросилась 22-летняя девушка.

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