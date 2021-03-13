В Совфеде назвали «чудным» запрет использовать «Катюшу» вместо гимна РФ

Запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) использовать песню «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх — «чудное и тупоголовое» решение, заявил 13 марта первый зампред курирующего спорт комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Они пытаются бороться, чтобы ничего абсолютно указывающего на Россию на Олимпиаде не появилось, пытаются выскрести это до самого дна. Но не выскребут», — цитирует его «РИА Новости».

Российские спортсмены во время награждения всё равно будут петь российский гимн, пусть и про себя, отметил сенатор. По его словам, петь будут и болельщики на трибунах. Как полагает Рязанский, помешать им никто не сможет.

Оставлять без музыкального сопровождения награждение российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх нельзя, Родина должна быть с ними, подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала решение CAS о запрете на использование «Катюши» в качестве замены гимна РФ на международных соревнованиях. По ее мнению, если спортсмены наказаны и должны быть без гимна, то так тому и быть.

Накануне Международный спортивный арбитраж отклонил запрос России на использование песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпиады в Токио. Решение инстанции раскритиковали в Госдуме и Олимпийском комитете России.

Согласно решению CAS, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. Как напоминает «Газета.ру», Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать международные соревнования.