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В Совфеде назвали «чудным» запрет использовать «Катюшу» вместо гимна РФ

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Запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) использовать песню «Катюша» вместо гимна России на Олимпийских играх — «чудное и тупоголовое» решение, заявил 13 марта первый зампред курирующего спорт комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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«Они пытаются бороться, чтобы ничего абсолютно указывающего на Россию на Олимпиаде не появилось, пытаются выскрести это до самого дна. Но не выскребут», — цитирует его «РИА Новости».

Российские спортсмены во время награждения всё равно будут петь российский гимн, пусть и про себя, отметил сенатор. По его словам, петь будут и болельщики на трибунах. Как полагает Рязанский, помешать им никто не сможет.

Оставлять без музыкального сопровождения награждение российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх нельзя, Родина должна быть с ними, подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала решение CAS о запрете на использование «Катюши» в качестве замены гимна РФ на международных соревнованиях. По ее мнению, если спортсмены наказаны и должны быть без гимна, то так тому и быть.

Накануне Международный спортивный арбитраж отклонил запрос России на использование песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпиады в Токио. Решение инстанции раскритиковали в Госдуме и Олимпийском комитете России.

Согласно решению CAS, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. Как напоминает «Газета.ру», Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать международные соревнования.

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