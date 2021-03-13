Украинский депутат устроил скандал во время выступления Зеленского
Украинский депутат Юрий Камельчук устроил скандал во время выступления президента страны Владимира Зеленского на открытии XI съезда его партии «Слуга народа». Об этом в субботу, 13 марта, пишет «Страна.ua».
Отмечается, что спор возник между политиком и охранниками, которые не пропускали его в зал. В качестве аргументации они предоставили отсутствие доказательств по регистрации Камельчука на мероприятие.
На опубликованных изданием кадрах видно, что несколько человек преградили депутату путь в зал, где выступал Зеленский. При этом политик пытается прорваться на мероприятие и вступает в перепалку с охраной.
1 марта стало известно, что украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» лишилась государственного финансирования из-за нарушений в финансовой отчетности. В документах политсилы нашли признаки уголовных преступлений по статьям «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании», «Служебная подделка официальных документов» и «Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением» за два отчетных периода.
10 ноября 2019 года съезд партии Зеленского «Слуга народа» проходил на фоне политического скандала из-за того, что депутаты-мажоритарии не получили приглашение на съезд.
Уточнялось, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд. В руководстве партии объяснили такое решением тем, что депутаты, которых не пригласили, не являются ее членами. После публичного возмущения мажоритариев они были приглашены, но лишь в качестве гостей съезда, без права голосования. В то же время им предложили вступить в партию до начала съезда, что даст право голосовать.
Согласно последним опросам, «Слуга народа» находится на третьем месте в рейтинге политических партий Украины — за нее готовы проголосовать 16,3% жителей страны. Об этом свидетельствовали данные Киевского института социологических и маркетинговых исследований на 1 марта 2021 года.