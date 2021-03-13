Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Лыжник Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира
Мир
Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии у белорусов друзей в мире
Мир
Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным
Спорт
Роднина поддержала запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна РФ
Мир
Украинский депутат устроил скандал во время выступления Зеленского
Спорт
Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России
Мир
Стычки начались между оппозицией и полицией в Ереване
Общество
Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову похоронили в Москве

Украинский депутат устроил скандал во время выступления Зеленского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский депутат Юрий Камельчук устроил скандал во время выступления президента страны Владимира Зеленского на открытии XI съезда его партии «Слуга народа». Об этом в субботу, 13 марта, пишет «Страна.ua».

Отмечается, что спор возник между политиком и охранниками, которые не пропускали его в зал. В качестве аргументации они предоставили отсутствие доказательств по регистрации Камельчука на мероприятие.

Под опросом: почему «Слуга народа» провалилась на местных выборах
Голосование на Украине прошло с грубыми нарушениями

На опубликованных изданием кадрах видно, что несколько человек преградили депутату путь в зал, где выступал Зеленский. При этом политик пытается прорваться на мероприятие и вступает в перепалку с охраной.

1 марта стало известно, что украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» лишилась государственного финансирования из-за нарушений в финансовой отчетности. В документах политсилы нашли признаки уголовных преступлений по статьям «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании», «Служебная подделка официальных документов» и «Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением» за два отчетных периода.

10 ноября 2019 года съезд партии Зеленского «Слуга народа» проходил на фоне политического скандала из-за того, что депутаты-мажоритарии не получили приглашение на съезд.

Уточнялось, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд. В руководстве партии объяснили такое решением тем, что депутаты, которых не пригласили, не являются ее членами. После публичного возмущения мажоритариев они были приглашены, но лишь в качестве гостей съезда, без права голосования. В то же время им предложили вступить в партию до начала съезда, что даст право голосовать.

Согласно последним опросам, «Слуга народа» находится на третьем месте в рейтинге политических партий Украины — за нее готовы проголосовать 16,3% жителей страны. Об этом свидетельствовали данные Киевского института социологических и маркетинговых исследований на 1 марта 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021