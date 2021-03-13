В Совфеде отреагировали на призыв Украины «предоставить доступ» в Крым

Никаких запретов и препятствий для посещения Крыма нет, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков, комментируя высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего доступ на полуостров.

«Россия является страной, защищающей Крым. Ложь является нормой в жизни практически всех руководителей Украины. Ложь по отношению к России. Никаких запретов и никаких препятствий для посещения Крыма нет», — отметил сенатор в беседе с RT 13 марта.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек указал на возможность беспрепятственного посещения полуострова как туристами, так и политиками. При этом, по его словам, необходимо руководствоваться российскими правилами, украинские же условия «никто соблюдать не будет».

Парламентарий подчеркнул, что Кулеба исказил сведения об обстановке в Крыму, однако высказывания украинских политиков и дипломатов не изменят правил посещения республики.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию предоставить доступ в республику в соответствии с международным правом. Он также отметил, что РФ должна занять «не политизированную позицию» по вопросу посещения полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.