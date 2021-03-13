Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову похоронили в Москве

Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову похоронили рядом с могилой матери в субботу, 13 марта, на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщила коллега и подруга артистки Рада Симбирева.

Прощание с композитором и певицей состоялось в Новодевичьем монастыре. Церемонию посетили поклонники, родственники и друзья Лядовой.

Народная артистка РСФСР скончалась в больнице 10 марта в Москве. В конце февраля ее госпитализировали с COVID-19, у артистки диагностировали 75-процентное поражение легких. По словам пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, композитор была человеком с задором, чувством юмора, а мелодизм ее музыки заряжал энергией.

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске. В 1948 году она окончила Свердловскую консерваторию. Песни, написанные композитором, исполняли Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Гелена Великанова и другие известные певцы.