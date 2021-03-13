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Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира

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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира, который проходит в Энгадине, Швейцария. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что он прошел дистанцию за 34 минуты и 7,1 секунды, обогнав норвежца Йоханнеса Клебо на 18,4 секунды. С разницей в 0,5 секунды третьим стал его соотечественник Пол Голберг.

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Как добавляет «Газета.ру», Большунов еще в марте поделился планами завоевать на Олимпийских играх золотую медаль, которой у спортсмена еще нет. На Играх-2018 в Пхенчхане спортсмен выиграл три серебра и одну бронзу.

7 марта в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем у Большунова сломалась палка из-за борьбы с Клебо. В итоге российский лыжник пришел к финишу третьим, а норвежец — первым. После произошедшего норвежца дисквалифицировали.

9 марта сборная Норвегии подала обращение в апелляционную комиссию Международной федерации лыжного спорта (FIS) с целью обжалования решения о дисквалификации Клебо после инцидента. Но позже отозвала его по решению самого Клебо. В итоге Большунов получил серебро.

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