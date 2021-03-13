Взрыв газа стал причиной пожара в пункте выдачи Wildberries в КЧР

Взрыв газа стал причиной пожара в пункте выдачи Wildberries в КЧР

2021-03-13 15:29:10

2021-03-13 15:29:10

2021-03-13 15:29:10

2021-03-13 15:29:10

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