В Москве на форуме нежелательной организации задержали школьницу

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнюю девочку на форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на детского омбудсмена Москвы Ольгу Ярославскую.

Цель пребывания школьницы на данном мероприятии неизвестна. Омбудсмен уточнила, что в настоящий момент девочка находится в ОВД Измайлово вместе с отцом, который, предположительно, привел ее на форум.

Правоохранительные органы проверяют озвученную Ярославской версию.

Ранее в этот день стало известно, что на форуме также были задержаны муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, а также экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Как сообщает РЕН ТВ в тот же день, правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания, указав, что их доставят в отделения полиции для составления протоколов.

Известно, что форум проводили «Объединенные демократы» — проект признанной нежелательной организации «Открытая Россия». В 2017 году Генпрокуратура России внесла британские организации OR Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в список «нежелательных». Позже на членов движения начали составлять протоколы о содействии «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП).

3 марта глава МВД России Владимир Колокольцев поставил задачу не допустить вовлечения подростков в противоправные действия. Ранее президент России Владимир Путин указал на недопустимость использования детей для достижения политических целей. Он также осудил широкое распространение призывов к незаконным акциям и суициду в интернете.