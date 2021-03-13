Спортивные площадки отремонтируют в Кронштадте в этом году

В Кронштадте планируется обновить восемь спортивных площадок в течение 2021 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, посетивший Курортный и Кронштадтский районы Петербурга.

На сегодняшний день в Кронштадте открыты 25 многофункциональных круглогодичных площадок во дворах. Работают на них пять инструкторов, отмечает телеканал «78». По словам Беглова, необходимо создавать условия, чтобы жители всех возрастов круглый год могли заниматься спортом на свежем воздухе. Также следует не забывать о создании комфортной среды и для маломобильных горожан.

Как стало известно в феврале, город-остров Кронштадт могут закрыть для транспорта с туристами. После открытия музейно-исторического парка «Остров фортов» приток желающих посетить это место значительно увеличился. Это не нравится местным жителям. По словам главы администрации Кронштадтского района Олега Довганюка, улично-дорожная сеть не рассчитана на такое количество автомобилей и автобусов — их негде парковать.