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Власти Бали определили открытые для туристов в 2021 году курорты

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Губернатор Бали Ваян Костер назвал три курорта, которые могут войти в «зеленую зону» для приема туристов в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Международные путешественники смогут посетить города Убуд, Санур и Нуса-Дуа.

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Решение было одобрено министерством здравоохранения и министерством туризма и креативной экономики Индонезии. В список также были внесены Кута и Нуса Пенида, однако пока иностранные граждане не смогут приехать на эти курорты.

Отмечается, что создание так называемых «зеленых зон» входит в общенациональную программу «COVID-19 Safe Travel». Данная стратегия подразумевает вакцинацию всех, кто проживает и работает в подобных зонах.

24 февраля стало известно, что власти Бали рассматривали вопрос об открытии острова для иностранных туристов, которые сделали прививку от коронавируса. Они предложили «создать тревел-пузырь в провинции для того, чтобы оживить туриндустрию».

В декабре 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции на восточных территориях Бали усилился массовый голод жителей. Сложнее всего ситуация обстояла в округе Карагасем, который считается самым бедным. Район не был туристической частью острова, но сильно пострадал от засухи, поэтому население лишилось возможности выращивать сельскохозяйственные культуры.

Согласно данным статистического бюро Worldometer на 13 марта, в Индонезии насчитывается 1 414 741 случай коронавируса, количество летальных исходов составило 38 329, выздоровели 1 237 470 человек.

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