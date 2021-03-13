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Герасимов назвал покойного Рахимова человеком с непростой судьбой

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Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, каскадер Евгений Герасимов прокомментировал сообщение о смерти эстрадного певца и народного артиста России Стахана Рахимова.

Герасимов назвал его удивительным человеком с непростой судьбой, который не только великолепно пел, но и аналогично относился к жизни. По его словам, Рахимов нес позитив слушателям, а их отношения с супругой олицетворяли верность, гармонию и уважение друг к другу. Кончину жены, как отметил Герасимов, Рахимов очень тяжело переживал.

«Светлая память ему, его супруге. Для него смерть супруги была мощным ударом. Он болел давно и серьезно», — рассказал Герасимов телеканалу РЕН ТВ в субботу, 13 марта.

О том, что Рахимов скончался на 84-м году жизни, ранее в этот же день сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн. Причину смерти артиста он не уточнил.

Рахимов выступал на сцене вместе со своей супругой Аллой Йошпе, которая умерла 30 января.

Артист родился в 1937 году в Узбекистане. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы, Рахимов проводил там много времени. Позже вместе с матерью он переехал в Москву, где поступил в Московский энергетический институт.

В 1960 году Рахимов познакомился с будущей женой Аллой Иошпе, спустя три года они начали вместе выступать на сцене. Позже им запретили проводить выступления, концертную деятельность дуэт возобновил в конце 1980-х.

В 2002 году Рахимову и Йошпе присвоили звание народных артистов России.

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