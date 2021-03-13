Маршруты для садоводов запустят в апреле в Тюмени

Начиная с 24 апреля тюменские садоводы смогут добраться до своих участков на общественном транспорте. О начале сезона сообщил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

В частности, запустят маршруты 155к и 120к, которые свяжут спорткомплекс «Здоровье» с садовыми обществами «Строитель» и «Солнечное». Схемы движения муниципальных автобусов №152 и №152к решено подкорректировать, передает megatyumen.ru. В них включили промежуточный остановочный пункт СНТ «Березка».

Напомним, в Тюмени в ближайшие два года появится несколько десятков теплых автобусных остановок. В данный момент прорабатывается финансовая модель с учетом бюджетного и внебюджетного финансирования. Всего будет порядка 150 новых объектов, в том числе и теплых.