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Паралимпийский комитет РФ получил приглашение на Игры 2022 года в Пекине

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Паралимпийский комитет России (ПКР) получил официальное приглашение для участия в зимних Паралимпийских играх 2022 года, которые пройдут в китайском Пекине. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

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Первый вице-президент ПКР Павел Рожков — о проведении Паралимпийских игр в Японии и символике российских спортсменов

По его словам приглашение было получено накануне вечером. Его подписали президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс и президент оргкомитета «Пекин-2022» Цай Ци.

«В зимних Паралимпийских играх в Пекине примут участие до 736 спортсменов, которые разыграют 78 комплектов медалей в горнолыжном спорте, следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне, сноуборде и керлинге на колясках, — цитирует ТАСС Рожкова.

Он отметил, что численность российской делегации на соревнованиях будет определена согласно квалификационным критериям. По словам Рожкова, в ее состав могут войти более 150 человек.

Рожков также уточнил, что российские спортсмены, как планируется, примут участие во всех видах программы.

В начале февраля Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Зимние Олимпийские игры пройдут 4–20 февраля 2022 года. Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.

Летняя Олимпиада состоится в японском Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Изначально соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год.

В декабре 2019 года исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях. Страна не может принимать крупные турниры в течение четырех лет. Российские атлеты могут выступать только под нейтральным флагом.

В январе 2020 года WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд CAS для разрешения спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по вопросу санкций в отношении спортсменов из России.

Согласно решению CAS, о котором стало известно в декабре прошлого года, российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Кроме того, Россия лишается права до конца указанного срока проводить Олимпийские, Паралимпийские игры и мировые первенства.

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