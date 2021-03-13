Врач назвал легкий способ определить у себя наличие COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал легкий способ, который позволит определить у себя наличие коронавируса. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко», которое было опубликовано в пятницу, 12 марта.

«Как легко поставить себе такой диагноз? Как только вы заболеете COVID-19, вы поймете, что ничего подобного с вами раньше не было», — заявил доктор.

Комаровский отметил, что у каждого отдельно взятого человека есть опыт столкновения с различными заболеваниями, однако при COVID-19 ряд симптомов сильнее, чем при других болезнях.

Он пояснил на своем личном примере, что большое количество времени уходило на сон. Доктор также потерял обоняние, после чего понял, что заражен инфекцией.

12 марта сообщалось, что, согласно данным американских ученых, состав микробиоты верхних дыхательных путей существенно различается у больных COVID-19 с разной вирусной нагрузкой. Оказалось, что присутствие большого количества одних бактерий вело к более сильному вирусному поражению, тогда как другие микроорганизмы защищали пациентов.

Ранее, 11 марта, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» о том, что диагностика различных мутаций коронавирусной инфекции осуществляется несколькими способами. По его словам, применяется в основном метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени, реже специалисты используют антигенные тесты.