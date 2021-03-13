Лукашенко назвал лживым фильм о себе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью приведенную в размещенном в интернете фильме информацию о его якобы роскошной жизни. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает агентство «БелТА».

Он отметил, что ленту еще не смотрел, но постарается сделать это в ближайшее время, так как информацию о данном видео он получил отрывочно.

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, самым страшным наказанием является возможность «опозориться перед страной», поэтому он не «никогда не сделает так, как не говорит». Он также отметил, что оппозиционные движения без вещественных доказательств расследуют то, к чему он не имеет отношения.

«Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые здесь ни при чем, клянусь вам», — подчеркнул Лукашенко.

Речь идет о фильме «Золотое дно», который был опубликован на YouTube-канале Nexta 8 марта. Его посмотрели более 4,7 млн раз.

11 марта Лукашенко заявил, что Белоруссию будут «подрывать изнутри», как это было после президентских выборов в августе 2020 года, и силовым структурам нужно защищать страну. Он отметил, что мир изменился и вместе с ним изменилась и военная организация, войны не ведутся теперь в открытую.

15 января глава республики поручил усилить безопасность границ страны, но не превращать ее в железный занавес, а также обеспечить общественную безопасность в регионах.

Также он отмечал, что в минувшем году Белоруссия отстояла свое право проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. По словам Лукашенко, республике «фактически объявили войну», которая была развязана не в отношении отдельных лиц, а «против сильного государства в целом».

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжаются до сих пор.

В октябре 2020 года Лукашенко заявил о том, что участники акций протеста имеют «бешеную внешнюю поддержку». Тогда он указал, что в современном мире войны начинаются с расшатывания государства изнутри и что он готов мобилизовать все силы для защиты страны.