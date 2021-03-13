Россия может сохранить право на проведение ЧМ-2022 по стрельбе

Россия сохранит за собой право проведения чемпионата мира – 2022 по стрельбе, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом 13 марта сообщил портал Inside the Games со ссылкой на документ.

По его данным, Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) должна проинформировать WADA, что будет «юридически и практически невозможно» перенести чемпионат мира 2022 года из России.

Отмечается, что перенос чемпионата «может даже поставить под угрозу существование ISSF».

Чемпионат мира по стрельбе во всех дисциплинах должен пройти в августе 2022 года.

Однако согласно решению WADA, Россия не может проводить крупные мероприятия в течение двухлетнего периода до декабря 2022 года, «если это не будет юридически или практически невозможно сделать».

В конце февраля Союз биатлонистов России оспорил в CAS санкции со стороны Международного союза биатлонистов на чемпионате мира. Подана апелляция на рестрикции, которые были введены в отношении России из-за скандала с WADA.

В конце 2020 года CAS постановил, что до 16 декабря 2022 года российские атлеты не смогут выступать под флагом РФ на международных соревнованиях.