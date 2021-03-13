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Россия может сохранить право на проведение ЧМ-2022 по стрельбе

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Россия сохранит за собой право проведения чемпионата мира – 2022 по стрельбе, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом 13 марта сообщил портал Inside the Games со ссылкой на документ.

Сливайте WADA: CAS вдвое сократил санкции российскому спорту
Но в ближайшие два года наши атлеты не смогут выступать под своим флагом

По его данным, Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) должна проинформировать WADA, что будет «юридически и практически невозможно» перенести чемпионат мира 2022 года из России.

Отмечается, что перенос чемпионата «может даже поставить под угрозу существование ISSF».

Чемпионат мира по стрельбе во всех дисциплинах должен пройти в августе 2022 года.

Однако согласно решению WADA, Россия не может проводить крупные мероприятия в течение двухлетнего периода до декабря 2022 года, «если это не будет юридически или практически невозможно сделать».

В конце февраля Союз биатлонистов России оспорил в CAS санкции со стороны Международного союза биатлонистов на чемпионате мира. Подана апелляция на рестрикции, которые были введены в отношении России из-за скандала с WADA.

В конце 2020 года CAS постановил, что до 16 декабря 2022 года российские атлеты не смогут выступать под флагом РФ на международных соревнованиях.

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