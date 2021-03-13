Проект «Золотой возраст» запустили в Вышнем Волочке

В Детской школе искусств имени Кусевицкого города Вышний Волочек Тверской области прошел мастер-класс по плетению кружева на коклюшках. Занятия проводятся по проекту «Золотой возраст», который запустили для поддержания активного образа жизни людей старшего поколения, улучшения их психоэмоционального состояния и укрепления здоровья.

Участники могут узнать новые гимнастические упражнения, освоить необычные кулинарные рецепты, получить советы по уходу за собой, играть в интеллектуальные игры, учиться танцам, пению, рисованию и многому другому, принять участие в организации досуга на базе учреждений культуры и спорта Вышневолоцкого городского округа, пишут «Тверские ведомости».

Телевидение может повлиять на ухудшение памяти и перевозбуждение нервной системы у пенсионеров. Такое мнение высказала ранее невролог Юлия Покровская. По словам специалиста, при просмотре телевизора, как правило, нет активной обработки информации, если это не обучающая программа. Также за счет мелькания кадров идет перевозбуждение нервной системы, и это особенно сильно сказывается на пожилых и на детях, поскольку это более уязвимые категории.