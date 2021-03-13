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Стал известен спарринг-партнер Поветкина перед боем с Уайтом

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Стало известно, с кем известный российский боксер, обладатель временного титула WBC в тяжелом весе Александр Поветкин перед боем-реваншем с британцем Диллианом Уайтом проводит спарринги. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает РЕН ТВ.

Им оказался чемпион мира по любительскому боксу и бронзовый медалист Олимпиады 2021 года Магомедрасул Меджидов.

Ранее отмечалось, что изначально поединок между Поветкиным и Уайтом был намечен на 21 ноября прошлого года, но его перенесли на конец января 2021-го, так как у россиянина выявили коронавирус. В конце ноября спортсмен вылечился и начал тренироваться. Позже промоутер Эдди Хирн сообщил порталу Boxing Scene, что схватка тяжеловесов состоится 27 марта в Гибралтаре.

Известно, что первый бой 41-летнего россиянина и 32-летнего британца за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе прошел 23 августа 2020 года на арене в Matchroom Fight Camp в Брентвуде (Великобритания).

Победный нокаут, который Поветкин нанес Уайту, стал лучшим в 2020 году по версии BoxingScene. Как напоминает «Газета.ру», россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде. Однако Поветкин после поединка признался, что ему повезло.

«Перед нокдауном от Уайта я был слишком прямой и открытый»
Временный чемпион по версии WBC Александр Поветкин — о реванше с британцем, перенесенном коронавирусе и американских порядках

41-летний Александр Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийский игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион Игр доброй воли (2001), несколько раз становился чемпионом России, являлся регулярным чемпионом мира по версии WBA (2011–2013).

В случае повторной победы над Уайтом он станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, которым сейчас владеет еще один британец — Тайсон Фьюри.

Диллиан Уайт — бывший кикбоксер, чемпион Европы и двукратный чемпион Великобритании по кикбоксингу по версии K-1. В течение пяти лет занимал первое место в рейтинге лучших кикбоксеров Великобритании. Является бывшим временным чемпионом мира по версии WBC (2019–2020) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (2019–2020). На его счету 29 боев, из них 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

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