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СК РФ создаст информационный центр для связи с населением

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Следственный комитет (СК) РФ создает новое подразделение, предназначенное для обеспечения связи с населением. Об этом в субботу, 13 марта, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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По ее словам, структура будет находиться в ведении непосредственно главы СК Александра Бастрыкина.

«Председателем Следственного комитета принято решение о создании в системе ведомства Информационного центра — новой структуры для связи с гражданами. Организационно подразделение будет обладать полной самостоятельностью, не входя ни в одно из управлений центрального аппарата, и подчиняться непосредственно председателю СК России», — рассказала Петренко. Ее слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Как добавила представитель СК, причиной создания подразделения стало увеличение количества звонков, обращений и сообщений в приемную Бастрыкина в социальных сетях. Также, по мнению Петренко, структура позволит наладить оперативную работу с гражданами и сделать ее более эффективной, что является одной из главных задач Следственного комитета.

15 января СК отпраздновал десятилетний юбилей, со знаменательной датой сотрудников ведомства поздравил президент России Владимир Путин. По его словам, на сегодняшний день каждый следователь ведет ответственную, сложную работу, которая имеет огромную значимость для граждан и государства, в которой важны «настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение закона».

Следственный комитет как самостоятельная структура был образован 15 января 2011 года. До этого он входил в состав прокуратуры.

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