Правительство одобрило выделение средств программе «Туристический кешбэк»

Правительство России одобрило выделение средств Ростуризму в 2021 году на первый этап программы «Туристический кешбэк». Об этом в субботу, 13 марта, сообщается на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная возможность позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристических услуг для граждан РФ.

Ранее, 11 марта, стало известно, что правительство России выделит 2 млрд рублей на очередной этап программы туристического кешбэка. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что новый этап программы стартует уже в марте.

10 марта начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова рассказала, что третий этап программы туристического кешбэка запустят в ближайшие недели. Она отметила, что кардинальных изменений в программе не будет.

Второй этап программы стартовал в России в середине октября прошлого года.

С 21 по 28 августа прошлого года в стране прошла первая программа стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Программой туристического кешбэка воспользовались около 60 тыс. человек.

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.