Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Скончался народный артист России Стахан Рахимов
Политика
МИД прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из РФ
Политика
Путин рассказал о принятии решения по референдуму в Крыму
Мир
Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным
Общество
Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров
Общество
В Госдуме указали на создание Киевом препятствий для доступа в Крым
Наука
«Роскосмос» опубликовал снимки нового дизайна ракеты-носителя «Союз-2»
Мир
Депутат из Германии выступила за отмену антироссийских санкций
Экономика
Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.
Сюжет:

Эксперт прокомментировал статью Politico о дилемме США из-за СП-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал статью издания Politico о возникшей дилемме в Белом доме из-за строительства проекта «Северный поток – 2». Об этом он рассказал RT в субботу, 13 марта.

«Дилемма, безусловно, есть. Но СП-2 не является принципиальной проблемой для нынешней администрации Байдена», — пояснил аналитик.

Вентиль перемен: что решат США и ФРГ по СП-2
В бундестаге считают, что приостановка проекта не должна стать рычагом давления на переговорах

По его мнению, на данный момент всё внимание властей США направлено на борьбу с COVID-19, который сильно затронул национальную экономику. Он также отметил, что компромиссный вариант имеет место быть при большей заинтересованности страны оказывать политическое влияние на Европейский союз (ЕС) через энергетические проекты. Однако при этом ФРГ уже получит достроенный газопровод.

Кроме того, Бышок заключил, что экс-президент США Дональд Трамп никогда не находился под большим давлением, чем Байден, в попытках нормализировать отношения с Россией.

Ранее в этот день стало известно, что американские власти готовят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 12 марта, писало издание Politico со ссылкой на источники. Согласно сведениям, которые находились в распоряжении журналистов, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена хочет остановить проект из-за его «вредоносности» для ЕС. Однако, несмотря на подобные желания, Байден хочет наладить отношения с ФРГ, которая, наоборот, заинтересована в строительстве СП-2. Подобная проблема является дилеммой для США.

В тот же день сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель заявила, что у Германии есть собственные энергетические интересы, и ей необходимо завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Она указала, что Берлин пытается избежать зависимости от небольшого числа поставщиков энергии.

В февральском докладе конгрессу Госдеп США упомянул судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус». Против них уже введены санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Впервые США ввели санкции против СП-2 в конце 2019 года. Из-за этого реализация проекта была временно приостановлена.

«Северный поток – 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021