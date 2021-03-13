Эксперт прокомментировал статью Politico о дилемме США из-за СП-2

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал статью издания Politico о возникшей дилемме в Белом доме из-за строительства проекта «Северный поток – 2». Об этом он рассказал RT в субботу, 13 марта.

«Дилемма, безусловно, есть. Но СП-2 не является принципиальной проблемой для нынешней администрации Байдена», — пояснил аналитик.

По его мнению, на данный момент всё внимание властей США направлено на борьбу с COVID-19, который сильно затронул национальную экономику. Он также отметил, что компромиссный вариант имеет место быть при большей заинтересованности страны оказывать политическое влияние на Европейский союз (ЕС) через энергетические проекты. Однако при этом ФРГ уже получит достроенный газопровод.

Кроме того, Бышок заключил, что экс-президент США Дональд Трамп никогда не находился под большим давлением, чем Байден, в попытках нормализировать отношения с Россией.

Ранее в этот день стало известно, что американские власти готовят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 12 марта, писало издание Politico со ссылкой на источники. Согласно сведениям, которые находились в распоряжении журналистов, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена хочет остановить проект из-за его «вредоносности» для ЕС. Однако, несмотря на подобные желания, Байден хочет наладить отношения с ФРГ, которая, наоборот, заинтересована в строительстве СП-2. Подобная проблема является дилеммой для США.

В тот же день сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель заявила, что у Германии есть собственные энергетические интересы, и ей необходимо завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Она указала, что Берлин пытается избежать зависимости от небольшого числа поставщиков энергии.

В февральском докладе конгрессу Госдеп США упомянул судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус». Против них уже введены санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Впервые США ввели санкции против СП-2 в конце 2019 года. Из-за этого реализация проекта была временно приостановлена.

«Северный поток – 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.