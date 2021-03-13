Путин рассказал о принятии решения по референдуму в Крыму

Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения республики с Россией было принято, для того чтобы в Крыму не произошли события, как в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, конечная цель заключалась в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение о дальнейшей жизни.

«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе», — сказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова, эпизод из которого показал телеканал «Россия 24» 13 марта.

Референдум провели для предотвращения подобного развития событий, подчеркнул президент.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года после проведенного в регионе референдума. В его ходе большинство жителей высказались за присоединение республики к РФ.

На юго-востоке Украины с 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей региона, которые отказались признавать итоги государственного переворота. За эти годы десятки тысяч людей стали беженцами, погибли тысячи мирных граждан.

Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Луганской и Донецкой народными республиками.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень напряженности на линии соприкосновения в Донбассе повысился и Москва обеспокоена сложившейся обстановкой.