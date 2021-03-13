10-летнюю девочку в тапочках и майке обнаружили в Москве на морозе

В Москве на улице нашли 10-летнюю девочку, которая была в тапках и футболке, несмотря на минусовую температуру, пишет 13 марта РЕН ТВ.

По данным телеканала, ребенка без сопровождения взрослых заметили на улице Кухместерова. Девочку вернули домой.

Родители 10-летней девочки, объяснили, что их дочь ушла ночью из дома сама. Эту версию проверят правоохранители. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В ночь на 1 марта возле магазина на улице Краснооктябрьской в городе Вольске было найдено тело едва одетого пятилетнего мальчика. Ребенок замерз. По подозрению в убийстве задержан 38-летний сожитель матери ребенка.