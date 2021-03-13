Проводится проверка после гибели людей на пожаре в Псковской области

В Псковской области следователи проводят проверку по факту гибели двух женщин на пожаре. 12 марта на острове имени Белова Псковского района загорелся частный дом. Огонь уничтожил дом и надворную постройку.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены два тела, предположительно, 87-летней хозяйки и ее 60-летней дочери. По одной из версий, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

На 60% уменьшилось количество пожаров в Псковской области за 10 лет, сообщил ранее заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону Антон Захаревский. Он подчеркнул, что наблюдается тенденция к снижению числа жертв при пожарах. Спикер также отметил, что пандемия коронавируса внесла некоторые изменения в профилактическую работу сотрудников МЧС.