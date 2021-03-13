Правительство расширило освобожденный от НДФЛ перечень премий

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня премий, которые освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ был опубликован в субботу, 13 марта, на сайте кабмина.

«Денежное вознаграждение, которое получат лауреаты премии Союзного государства в области науки и техники, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)», — говорится в сообщении.

Кроме того, речь также идет о российско-белорусской премии в сфере науки и техники, учреждение которой состоялось в конце 2018 года. Награждение пройдет в 2021 году, она будет присуждена ученым за совместные научные исследования, а также за индивидуальные достижения. Премия в размере 5 млн рублей присуждается раз в два года трем лауреатам.

«У Союзного государства также есть премия в области литературы и искусства. Она вручается с 2002 года. За это время ее обладателями стали многие известные деятели культуры двух стран», — подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что новым документом были внесены изменения в постановление правительства от 6 февраля 2001 года. Оно также распространяется на перечень международных премий, суммы которых не подлежат налогообложению.

9 марта стало известно, что тысячу премий лучшим учителям страны распределили между всеми регионами в Министерстве просвещения России. Согласно указу президента, премии за достижения в педагогической деятельности вручают с 2019 года. Размер одного поощрения составляет 200 тыс. рублей, присуждаются премии к Дню учителя — 5 октября.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении президентских премий молодым деятелям культуры 2019 года и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества того же года.