Отпевание композитора Лядовой началось в Новодевичьем монастыре

В Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре началось отпевание народной артистки РСФСР, композитора и певицы Людмилы Лядовой, передает корреспондент «Известий».

Уточняется, что могила Лядовой будет находиться на Кунцевском кладбище.

Людмила Лядова умерла в московской больнице 10 марта. Ранее, 27 февраля, ее госпитализировали с COVID-19. Врачи диагностировали у нее 75-процентное поражение легких.

Пианист-виртуоз Денис Мацуев рассказал, что Лядова была человеком с задором, чувством юмора, а мелодизм ее музыки заряжал энергией. Также он назвал композитора «удивительно веселой, доброй».

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске. В 1948 году она окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 год выступала на эстраде в дуэте с артисткой Ниной Пантелеевой. Композиции, написанные Лядовой, исполняли Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Гелена Великанова и другие известные певцы.