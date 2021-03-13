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Минтруд определил критерии для дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров

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В Минтруде рассказали о критериях формирования дополнительных выплат к пенсиям двух категорий граждан — летчиков и шахтеров.

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Как уточнили в ведомстве, размер доплат зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты в стране за год. Так, за 2020 год Минтруд предложил утвердить данный показатель на уровне в 1,06, так как рост среднемесячной зарплаты составил 106%. Это указывается в проекте постановления, которое сейчас проходит общественное обсуждение.

«Проект носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности», — уточнили в ведомстве.

Также при расчете доплаты учитываются и такие показатели, как суммы дополнительных взносов работодателей, которые они уплачивают за своих сотрудников в течение года. Доплаты выплатят из средств, поступивших в Пенсионный фонд России.

По данным на 1 января 2021 года, число пенсионеров, получающих дополнительную выплату в соответствии с федеральным законом №155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации», составляет 38 тыс. человек, ее средний размер — 7468 руб., пишет РБК.

Ранее, в марте, в ведомстве сообщили, что в России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. В результате проведения индексации средний размер выплаты составит 10 183 рублей.

Кроме того, в январе в Госдуму внесли законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам . На данный момент в стране 7,3 млн работающих пенсионеров, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российском правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам, ищется финансирование.

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