Немецкий депутат оценила шансы на одобрение «Спутника V» в ЕС

Российская вакцина «Спутник V» должна обладать теми же шансами на регистрацию в Евросоюзе, что и другие препараты. Об этом в субботу, 13 марта, заявила сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии», член бундестага Алис Вайдель.

По ее словам, данный фактор позволит обеспечить реальную конкуренцию вакцин.

«Я надеюсь, что у «Спутника V» те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе», — отметила Вайдель в беседе с «РИА Новости».

Как добавила политик, представители делегации партии провели встречу с разработчиками российской вакцины и представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и обсудили вакцинацию в РФ и ЕС. Также они поговорили о стратегиях проведения прививочных кампаний и доступности препаратов.

Вайдель подчеркнула, что немецкая делегация в Москве получила «дружеское предложение» привиться «Спутником V», однако не воспользовалась им.

10 марта глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха Томас Мертенс назвал российскую вакцину качественной. Он похвалил работу российских исследователей и сам препарат против коронавируса. Глава STIKO выразил мнение, что в скором времени «Спутник V» будет зарегистрирован в Евросоюзе.

Днем ранее в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что изучат соответствие российской вакцины «Спутник V» обычным стандартам Европейского союза (ЕС). Решение по вакцине будет основано только на научных данных.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.