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Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от COVID-19
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Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от COVID-19

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Иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков заявил о клеточной защите организма от COVID-19. Об этом он сообщил в субботу, 13 марта, «Комсомольской правде».

Специалист пояснил, что важное значение в защите от инфекции имеет именно клеточный иммунитет. Однако, несмотря на его еще не определившуюся роль при коронавирусе, врач говорит о несомненном факте наличия такого рода инструмента в организме.

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По словам Крючкова, даже у пациентов с бессимптомными признаками COVID-19 «действительно появляется клеточная составляющая иммунитета и определенные виды иммунных Т-клеток». Степень и длительность их защиты от коронавируса пока неизвестны.

Кроме того, он объяснил, что высокий уровень антител не является гарантией лучшей защиты от коронавирусной инфекции.

9 марта доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов высказал мнение, согласно которому показатель в 60–70% жителей Москвы, которые имеют антитела к коронавирусу, может быть достигнут уже к концу весны – началу лета текущего года. По его словам, иммунная прослойка к коронавирусу в столице уже сейчас близка к этим цифрам.

Днем ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что у жителей Москвы сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента снятия локдауна в городе. Известно, что для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями режим изоляции перестал быть обязательным. С того же дня транспортные карты граждан этой категории были разблокированы.

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