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Диетолог назвал помогающий избежать переедания продукт

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Врач-диетолог Алексей Ковальков посоветовал начинать прием пищи с отрубей для того, чтобы избежать переедания. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Этот продукт дает ощущение насыщения», — сообщил эксперт.

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Он также отметил, что отруби представляют из себя оболочку зерна. Чтобы избежать переедания, он рекомендует перед приемом пищи съесть горсть продукта и запить его водой.

11 марта врач-диетолог, ассистент кафедры здорового образа жизни и диетологии РостГМУ Виктория Дударева поделилась советом, который поможет привести тело в форму благодаря рациональному питанию. По ее словам, следящий за фигурой человек должен принимать пищу четыре-пять раз в день.

7 марта диетолог Мария Малышева рассказала, что приемы специальных препаратов, голодание и чрезмерное питье могут только навредить при похудении. Специалист отмечала, что из рациона нельзя исключать продукты, содержащие жир, так как они необходимы для энергии и восстановления тканей.

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