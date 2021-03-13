Диетолог назвал помогающий избежать переедания продукт

Врач-диетолог Алексей Ковальков посоветовал начинать прием пищи с отрубей для того, чтобы избежать переедания. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Этот продукт дает ощущение насыщения», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что отруби представляют из себя оболочку зерна. Чтобы избежать переедания, он рекомендует перед приемом пищи съесть горсть продукта и запить его водой.

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