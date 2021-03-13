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В Красноярске возбудили дело после задержания начальника отдела полиции

В Красноярске возбудили дело после задержания начальника отдела полиции

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В отношении задержанного начальника одного из отделов полиции в Красноярске возбуждено уголовное дело, сообщили 13 марта в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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Ранее в этот же день стало известно, что правоохранитель был задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Отмечается, что дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Кроме того, еще одно уголовное производство начато в отношении гражданина, который подозревается по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».

По данным следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля на менее тяжкую, пообещав за это 600 тыс. рублей.

Полицейский и посредник были задержаны 12 марта в момент передачи денег сотрудниками ФСБ.

В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время суд изберет меру и для полицейского.

В краевом главке МВД сообщили, что назначено проведение служебной проверки.

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