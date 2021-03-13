Ученый перечислил способные вызывать рак вирусы

Ряд вирусов могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом в субботу, 13 марта, рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина Владимир Гурцевич.

«Сегодня известны 7 вирусов, которые при определенных обстоятельствах могут вызывать онкозаболевания. Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей. Как правило, человек сосуществует с ними всю жизнь, и никаких злокачественных заболеваний они не вызывают», — пояснил эксперт в беседе с «АиФ».

По его словам, рак может образоваться при определенных условиях, это произойдет не сразу после заражения, а после длительного периода продолжительностью от 3–5 до 15–20 лет.

Гурцевич подчеркнул, что к определенным видам рака могут привести вирусы гепатита В и С, вызывающие рак печени, вирус Эпштейна-Барр (рак носоглотки), вирусы папилломы человека (рак шейки матки, рта, глотки), герпес 8-го типа (саркома Капоши, ряд лимфом), Т-лимфотропный вирус человека (Т-клеточный лейкоз или лимфома) и полиомавирус клеток Меркеля (саркома Меркеля).

Ранее, в марте, диетологи рассказали о том, что регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие рака. Они пояснили, что в ягоде содержится большое количество кверцетина (природное биохимическое вещество) и галловой кислоты, также она обладает мощными антиоксидантными соединениями.