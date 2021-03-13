Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта

Министерство здравоохранения РФ разрешило клинические исследования первого в стране клеточного продукта для замены коленного хряща. Об этом 13 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

По словам министра, биомедицинский клеточный продукт для восстановления хрящевой ткани коленного сустава был разработан российскими учеными.

Он способен заменить поврежденную ткань и избавить пациента от необходимости травматичного эндопротезирования.

Это первый в РФ биомедицинский клеточный продукт, поданный на государственную регистрацию. Разрешение на испытания выдано по итогам результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава.

Мурашко выразил надежду на то, что со временем временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных для россиян, будет расти.

17 февраля сообщалось, что Минздрав одобрил проведение третьего этапа клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Ведомство разрешило в январе проведение клинических исследований этой вакцины. Третий этап должен завершиться 28 января 2022 года.