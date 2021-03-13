Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Скончался народный артист России Стахан Рахимов
Мир
Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19
Мир
Politico сообщило о дилемме администрации США из-за «Северного потока – 2»
Наука
На Байкале запустили уникальный глубоководный нейтринный телескоп
Мир
В США заявили о причастности партнеров Microsoft к хакерским атакам
Культура
Картина Дюпонтеля «Счастливо оставаться» получила «Сезар» за лучший фильм
Наука
Российской ракете «Союз» впервые за полвека сменили дизайн
Общество
Синоптик рассказала о предстоящем потеплении в Москве
Общество
Начальника отдела полиции задержали в Красноярске

Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство здравоохранения РФ разрешило клинические исследования первого в стране клеточного продукта для замены коленного хряща. Об этом 13 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Без укола: лекарство от рассеянного склероза исчезает из аптек
На преодоление дефицита метилпреднизолона потребуется несколько месяцев, считают эксперты

По словам министра, биомедицинский клеточный продукт для восстановления хрящевой ткани коленного сустава был разработан российскими учеными.

Он способен заменить поврежденную ткань и избавить пациента от необходимости травматичного эндопротезирования.

Это первый в РФ биомедицинский клеточный продукт, поданный на государственную регистрацию. Разрешение на испытания выдано по итогам результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава.

Мурашко выразил надежду на то, что со временем временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных для россиян, будет расти.

17 февраля сообщалось, что Минздрав одобрил проведение третьего этапа клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Ведомство разрешило в январе проведение клинических исследований этой вакцины. Третий этап должен завершиться 28 января 2022 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021