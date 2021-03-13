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CAS отказал России в просьбе использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» вместо гимна России на предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине, сообщает Inside the Games

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По данным издания, в CAS посчитали, что «Катюша» является композицией, напрямую ассоциируемой с Россией и использование такой песни противоречит решению о запрете гимна и любых композиций, напрямую делающих отсылку к РФ.

Председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая в беседе с порталом sport24 отметила, что

«Катюша» —патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант.

«Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант», — указала она.

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ. Позже идею поддержали в Госдуме, заметив, что песня советского композитора Матвея Блантера широко известна в мире.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, российские спортсмены в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом и без гимна.

В России сочли решение суда политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.

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