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Самолет совершил экстренную посадку в Тюмени из-за отказа двигателя

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Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Тюмени из-за отказа второго двигателя. Об этом сообщил портал ngs.ru в субботу, 13 марта.

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По предварительным данным, воздушное судно Airbus принадлежит авиакомпании S7 Airlines. Лайнер совершил посадку около 3:00 мск. Пассажиры ожидают предоставления резервного борта, рассказал источник издания.

Информацию уже подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. В ведомстве отметили, что на борту самолета находились 197 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла благополучно. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

26 февраля сообщалось, что пассажирский Boeing 777 экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем. Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Гонконг–Мадрид. Командир воздушного судна доложил об отказе одного из каналов управления левым двигателем и запросил экстренную посадку в Москве.

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