Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Скончался народный артист России Стахан Рахимов
Мир
Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19
Мир
Politico сообщило о дилемме администрации США из-за «Северного потока – 2»
Наука
На Байкале запустили уникальный глубоководный нейтринный телескоп
Мир
В США заявили о причастности партнеров Microsoft к хакерским атакам
Культура
Картина Дюпонтеля «Счастливо оставаться» получила «Сезар» за лучший фильм
Наука
Российской ракете «Союз» впервые за полвека сменили дизайн
Общество
Синоптик рассказала о предстоящем потеплении в Москве
Общество
Начальника отдела полиции задержали в Красноярске

Китай запустил четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай в субботу, 13 марта, успешно осуществил вывод на орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-31» (Yaogan-31). Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Просто в космос: ученые РАН создают прорывной двигатель для спутников
В качестве топлива в нем будут использоваться металлодиэлектрические пластины, запаса которых хватит на 10 лет автономной работы

Запуск состоялся в 10:19 по местному времени (05:19 мск) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» (CZ-4C, Long March-4C) с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Отмечается, что аппараты предназначены для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.

Нынешний запуск стал 363-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

29 января была успешно выведена на орбиту вторая группа спутников «Яогань-31».

В 2018 году Китай запустил первый спутник дистанционного зондирования «Гаофэнь-5» с аппаратурой гиперспектральной визуализации. Он стал частью проекта по наблюдению с высокой степенью разрешения за поверхностью Земли.

Спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

В том же году Китай заявил, что планирует в течение нескольких лет разработать первую ракету с многоразовой первой ступенью на советском двигателе. Прототипом новой ракеты станет ракета-носитель среднего класса Long March 8, рассчитанная на выведение грузов на орбиту высотой 700 км.

До сих пор многоразовая первая ступень использовалась только на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021