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Собачка Баскервилей-17

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Фото: Peugeot

Внедорожные режимы переключаются не шайбой, как раньше, а клавишей

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Peugeot
Фото: Peugeot

Тумблеры сочетаются с сенсорными кнопками

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Peugeot
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Климат-контроль однозонный

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Peugeot
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Можно настроить не только графику, но и цвет приборной панели

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Peugeot
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Виртуальная приборная панель с 3D-эффектом

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Peugeot
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В топ-версии предлагаются спортивные сиденья с функцией массажа. Обивка кожей наппа — опция

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Peugeot
Фото: Peugeot

Руль необычной формы и размера. Верх передней панели мягкий, как и вставки под углепластик

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Peugeot
Фото: Peugeot

Крышка отсека с индукционной зарядкой превращается в держатель для мобильного телефона. У розеток USB два формата

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Peugeot
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Даже в топ-версии задний диван лишен подлокотника и подогрева

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