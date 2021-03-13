Собачка Баскервилей-17
Внедорожные режимы переключаются не шайбой, как раньше, а клавишей
Тумблеры сочетаются с сенсорными кнопками
Климат-контроль однозонный
Можно настроить не только графику, но и цвет приборной панели
Виртуальная приборная панель с 3D-эффектом
В топ-версии предлагаются спортивные сиденья с функцией массажа. Обивка кожей наппа — опция
Руль необычной формы и размера. Верх передней панели мягкий, как и вставки под углепластик
Крышка отсека с индукционной зарядкой превращается в держатель для мобильного телефона. У розеток USB два формата
Даже в топ-версии задний диван лишен подлокотника и подогрева