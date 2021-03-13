В Красноярском крае загорелся дворец культуры

В селе Ленск Шушенского района Красноярского края загорелось здание дворца культуры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 марта на сайте регионального управления МЧС России.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 3:58 (23:58, 12 марта мск). В 6:40 (2:40 мск) пожар был локализован. К тушению пожара были привлечены 18 человек, 9 единиц техники, из них от МЧС России 8 человек, 2 единицы техники.

Ранее, 12 марта, стало известно, что в Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 4:19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже дома. Пожар локализовали в 8:50 на площади 3150 кв. м.

Были эвакуированы 300 жильцов. Информация о наличии пострадавших не поступала.