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Глава генштаба ВС Украины обсудил Донбасс с председателем военкомитета НАТО

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Главнокомандующий генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак обсудил ситуацию в Донбассе в ходе телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, главным маршалом авиации Стюартом Пичем. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ на официальном сайте ведомства в пятницу 12 марта.

Отмечается, что Хомчак проинформировал Пича о текущей ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. Кроме того, в ходе разговора стороны уделили внимание дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

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Хомчак также поблагодарил НАТО за поддержку Украины и отметил, что диалог между военными страны и альянсом сохраняет положительную динамику. Стороны договорились координировать дальнейшие совместные усилия по углублению сотрудничества между НАТО и Украиной.

11 марта вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе встречи с командующим Сухопутными войсками НАТО в Европе генерал-лейтенантом Роджером Клутье заявила, что Киев рассчитывает на назначение украинских представителей на должности в штабе, командных структурах и ведомствах НАТО в рамках партнерства с расширенными возможностями.

10 марта делегация объединенного командования Сухопутных войск НАТО во главе с командующим Роджером Клотье прибыла на Украину.

По словам командующего Сухопутными войсками украинских вооруженных сил Александра Сирского, визит делегации указывает на то, что НАТО воспринимает Украину как стратегического партнера, нацеленного на становление полноправным членом альянса.

Украина стала шестой страной, получившей статус участника программы партнерства расширенных возможностей НАТО. Это позволяет Киеву получить больший доступ к внутренним программам и военным учениям НАТО. При этом не гарантирует вступления страны в альянс.

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