СБ ООН ожидает предложений по мониторингу прекращения огня в Ливии

СБ ООН ожидает предложений по мониторингу в Ливии. В стране действует режим прекращения огня. Члены СБ ООН призвали стороны к соблюдению оружейного эмбарго, сообщает телеканал «Известия». Организация подчеркивает важность контроля за перемирием. В СБ ООН хотят четкий план по разоружению в стране.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.