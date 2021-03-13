Инвестор Tesla подал в суд на Маска и совет директоров. Поводом для иска послужила публикация в Twitter. Высказывания Маска якобы нарушили соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает телеканал «Известия». Согласно иску, совет директоров не соблюдал требований американского биржевого регулятора. Инвестор заявил, что Маск публикует твиты без предварительного согласия.

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