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Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР

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Россия — единственная страна, которая воздержалась при голосовании по резолюции об увеличении контингента Организации объединенных наций (ООН) в ЦАР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 12 марта на сайте постпредства РФ в ООН.

«В Москве с разочарованием восприняли тот факт, что авторы проекта приняли решение не упоминать в тексте Руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией Генассамблеи 46/182. Обеспечение условий доставки гумсодействия – это немаловажная часть мандата МООНСЦАР», — говорится в заявлении.

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Россия не приемлет курс стран Запада, направленный на «изъятие из ооновских документов ссылок на руководящие принципы ООН по гумпомощи». В постпредстве обвинили «западных коллег» в «размывании строгости параметров гуманитарного содействия», что может привести к подрыву принципа уважения к национальному суверенитету.

«Такая наша принципиальная позиция не должна быть ни для кого неожиданностью. В декабре прошлого года при принятии резолюции СБ о продлении мандата МООНСДРК французы уже пожертвовали консенсусом из-за собственной неуступчивости в данном вопросе», — подчеркнули в постпредстве.

Ранее в январе нынешнего года Москва вывела из Центрально-Африканской Республики (ЦАР) четыре вертолета Ми-8 Минобороны России, которые были направлены в эту африканскую страну на время выборов.

В Центрально-Африканской Республике с декабря не утихают мятежи из-за того, что кандидатура бывшего президента Франсуа Бозизе не была допущена до выборов. Повстанцы и примкнувшие к ним оппозиционные группировки подняли восстание и захватили несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.

В качестве ответной меры власти Банги запросили помощи у Москвы, туда были отправлены дополнительно 300 инструкторов. Кроме того, две роты миротворцев ООН, а также два вертолета будут переброшены из Южного Судана в ЦАР на фоне кризиса в стране.

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