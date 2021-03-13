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Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

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Глобальный проект под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 ACT-Accelerator нуждается в дополнительном финансировании в размере $21,1 млрд. Об этом в пятницу, 12 марта, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

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«На данный момент ACT-Accelerator выделено $11 млрд, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд… Мы призываем страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава ВОЗ отметил, что чем дольше остается дефицит финансирования, «тем труднее это понять». По его словам, данная сумма составляет лишь малую долю от более чем $13 трлн. Такую сумму, по оценкам МВФ, на сегодняшний день страны с высоким уровнем дохода израсходовали на налогово-бюджетное стимулирование.

Гебрейесус заявил, что появление новых штаммов коронавируса, ограниченные поставки вакцин, отставание во внедрении новых диагностических средств и кислорода, отсутствие финансирования для поддержки инструментов противодействия COVID-19 являются серьезной проблемой.

4 декабря ВОЗ сообщила, что международная программа доступа к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам от коронавируса ACT-Accelerator («Акт-акселерейтор», ACT-A) остро нуждается в финансировании в размере $4,3 млрд. В целом для финансирования программы требуется $28,2 млрд. Если недостаток финансирования не будет устранен, то страны с низкими доходами в следующем году столкнутся с задержкой в доступе к средствам борьбы с коронавирусом. Это может привести к затяжной пандемии с серьезными экономическими последствиями, причем не только для этих стран, но и для глобальной экономики, предупредили в организации.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире на сегодняшний день зарегистрировано более 119 млн случаев коронавируса. Скончались свыше 2,6 млн человек, выздоровели более 95,6 млн пациентов.

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