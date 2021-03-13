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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 13 марта

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В субботу, 13 марта, в Москве ожидаются облачная погода, снег, местами метель, гололедица и около нуля градусов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

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Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до 1 градуса тепла. Ветер южный, 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба. В воскресенье, 14 марта, похолодает до -2 градусов.

В Подмосковье столбики термометра остановятся на отметке -4…+1 градуса. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки -5 градусов.

Ранее, 13 марта, сообщалось, что в ближайшие выходные — 13 и 14 марта — в Москву придет весенняя погода.

Начиная с 14 марта в городе ожидаются осадки, а воздух прогреется до 4–6 градусов выше нуля. В ночь на 15 марта столбики термометров покажут +1...+3 градуса, а днем — +3...+5 градусов. К середине следующей недели опять похолодает, однако сильных морозов ждать не стоит.

Ранее, 12 марта, в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Данные следуют из прогностической карты. Предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 14 марта до 12:00.

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