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Минтруд предложил скорректировать выплату детских пособий нуждающимся

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Минтруд предложил скорректировать выплаты детских пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет, чтобы ограничить помощь подозрительно бедным семьям, у которых низкие доходы, но имеется существенное имущество. Об этом 12 марта говорится в проекте изменений, которые начнут действовать с 1 апреля этого года.

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Подлинность документа «Известиям» подтвердили два источника, близких к правительству.

В частности, меры могут коснуться семей, у которых есть с несколько домов площадью более 40 кв. м на человека, дача, гараж, один автомобиль, один мотоцикл и сбережения на сумму более 250 тыс. рублей. Таким образом ведомство намерено сделать помощь малоимущим семьям более адресной и эффективной.

Право получения выплат при отсутствии официальных доходов в Минтруде предлагают сохранить, в том числе для ухаживающих за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет.

Уважительными причинами для отсутствия формальных доходов станут:

  • срочная служба;
  • официальный статус безработного;
  • обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет.

Накануне Минтруд сообщил, что размер «детских» выплат планируется увеличить на 50–100% прожиточного минимума в субъекте на ребенка, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности. За базовый уровень выплат берется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ в тот же день подписал президент России Владимир Путин.

По действующим условиям программы, чтобы получить помощь от государства, доходы в семье должны быть ниже установленной в регионе черты бедности. Из-за этого адресатами выплат часто становились формально безработные люди с высокими «серыми» доходами.

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