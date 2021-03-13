Российский пианист Трифонов обрадовался номинации на «Грэмми»

Российский пианист Даниил Трифонов рад тому, что был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки». Об этом музыкант рассказал агентству ТАСС 13 марта.

Трифонов выдвинут на премию за альбом Destination Rachmaninov — Arrival. Также в этой номинации присутствует немецкий исполнитель родом из России Игорь Левит, американский пианист российского происхождения Кирилл Герштейн, американский виолончелист Августин Хейделик и американский исполнитель Ричард О'Нейл.

«Номинация на «Грэмми» — это всегда приятно, (она) уже пятая для меня. Я рад, что моя запись концертов Рахманинова удостоена внимания наряду с записями прекрасных музыкантов», — сказал он.

Церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми-2021» перенесли на 14 марта из-за пандемии коронавируса. Изначально мероприятие было запланировано на 31 января.

В ноябре прошлого года стали известны номинанты музыкальной премии. Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе, она поборется за победу в восьми категориях. Еще по шесть номинаций у Тейлор Свифт, Дуа Липы и рэпера Roddy Ricch. Двое последних также представлены в категории «Запись года». Конкуренцию им составят Билли Айлиш, Post Malone и Doja Cat. В категории «Альбом года» значатся Coldplay, Jhené Aiko, Black Pumas, Джейкоб Кольер, Haim, Post Malone, Дуа Липа и Тейлор Свифт.

12 марта канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, заявил о решении бойкотировать премию из-за того, что в 2021 году он не получил ни одной номинации, при этом его хит Blinding Lights 52 недели находился в топ-10 в чарте Billboard Hot-100, а альбом After Hours стал первым по количеству продаж в США.