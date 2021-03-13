Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В США заявили о причастности партнеров Microsoft к хакерским атакам
Культура
Картина Дюпонтеля «Счастливо оставаться» получила «Сезар» за лучший фильм
Общество
Российской ракете «Союз» впервые за полвека сменили дизайн
Общество
Синоптик рассказала о предстоящем потеплении в Москве
Мир
США дали временное убежище находящимся в стране гражданам Мьянмы
Мир
Налогоплательщики США начнут получать прямые выплаты в $1400
Спорт
«Зенит» уступил «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги
Спорт
CAS не разрешил России использовать «Катюшу» на Олимпиаде
Мир
США планируют продать ФРГ пять патрульных самолетов P-8A на $1,8 млрд

В США заявили о причастности партнеров Microsoft к хакерским атакам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партнеры американской компании Microsoft могли передать хакерам данные для осуществления кибератаки с использованием уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server. Об этом 12 марта сообщила газета The Wall Street Journal.

В код открыт: за взломом правительства США мог стоять хакер из Казахстана
Доступ к инфраструктуре компании, которая скомпрометировала американские ведомства, злоумышленник продавал еще в 2017 году

По данным издания в компании расследуют утечку данных, предоставляемых по партнерской программе Microsoft Active Protections Program (МАРР). Участниками МАРР являются порядка 80 фирм по всему миру, оказывающих услги в сфере кибербезопасности. Отмечается, что из них 10 компаний работают в Китае.

В пользу этой версии говорит тот факт, что в кибератаке, прошедшей 28 февраля, использовались уязвимости Exchange Server, устраненные в обновлении, которое стало доступно участникам МАРР 23 февраля, в то время как остальные клиенты получили к нему доступ только 2 марта. Представитель Microsoft от комментариев отказался.

Агентство Bloomberg 6 марта опубликовало статью, в которой со ссылкой на источник сообщило о том, что по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft. Автор публикации указывал, что в случае, если рост числа жертв кибератаки продолжится, инцидент можно будет приравнять к мировому кризису в сфере кибербезопасности.

Комментируя эту статью, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил «Известиям», что не считает произошедшую ситуацию глобальным кризисом кибербезопасности. Специалист также порекомендовал обновить программное обеспечение Microsoft Exchange, которое подвержено проблеме, и установить необходимые «заплатки».

Ранее в воскресенье стало известно, что в Белом доме намерены создать специальную группу для реагирования на киберпреступления, после того как было взломано более 30 тыс. электронных почтовых ящиков американских организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft. Во взломе американская сторона подозревает китайских хакеров.

После хакерской атаки Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) издало экстренную директиву, согласно которой все гражданские агентства и департаменты США должны «применить исправления или отключить Microsoft Exchange от своих сетей и искать альтернативу».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021