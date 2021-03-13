На Байкале запущен уникальный глубоководный нейтринный телескоп

На Байкале запущен уникальный глубоководный супер–телескоп. Новая нейтринная установка — крупнейшая в Северном полушарии. С её помощью ученые смогут изучать эволюцию галактик и Вселенной. Чистая вода Байкала идеально подошла для уникальной работы, сообщает телеканал «Известия».

Проект появился в 1990-х и каждый год получал новые кластеры. Небольшой объект дорос до мощной научной системы мирового уровня. Кроме далекого космоса установка позволяет лучше изучить и родную планету.

Ученые заявили, что стоят у порога создания новой астрофизики. Только у России есть возможность проводить подобные опыты. Более того, в работе с нейтрино происходят открытия в целом ряде сфер.

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